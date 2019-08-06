РИАМО - 6 авг. В Москве и Подмосковье Курбан-байрам отметят порядка полумиллиона человек, за безопасностью во время праздника будут следить правоохранительные органы и волонтеры, сообщил РИАМО во вторник первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России и Совета муфтиев России Рушан Аббясов.

«Около 150 тысяч человек мы ожидаем на Курбан-байрам в Соборной мечети. Такое число, потому что выпадает на воскресенье (11 августа - ред.), плюс большое количество трудовых мигрантов. В Московской области Курбан-байрам отметят около 130 тысяч. В общей сложности в Москве и Подмосковье будут отмечать около 500 тысяч человек», - сказал Аббясов.

Он добавил, что для обеспечения безопасности празднующих будут задействованы сотрудники МВД и ФСБ. Также на местах сотрудникам правоохранительных органов будут помогать десятки волонтеров.

«Здесь ведется большая подготовка. Мы со своей стороны помогаем нашими волонтерами. Это будут люди, говорящие на разных языках. Они будут помогать обеспечивать порядок. Возле Соборной мечети будет около 150 человек. И в каждом городе, где отмечают, тоже будет по 10-20 человек», - заключил Аббясов.

Курбан-байрам – исламский праздник, знаменующий окончание хаджа, паломничества в Мекку и ее окрестности. Хадж – пятый столп ислама. Праздник отмечается через 70 дней после празднования Ураза-байрама, то есть на десятый день двенадцатого месяца лунного календаря мусульман.

Этот день у верующих начинается с намаза. Мужчины посещают мечети и молитвенные места, женщины создают дома праздничную атмосферу: готовят вкусные блюда, приглашают гостей, родственников. Так как не каждый мусульманин может совершить паломничество в Мекку, то приносить жертву принято там, где находишься. После молитвы начинается обряд закалывания жертвенных животных.

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