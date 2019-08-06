РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 6 авг. Инспекторы пожарного надзора подмосковных Люберец проводят приемку школ округа к новому учебному году, в ее рамках они проверяют состояние эвакуационных путей и соблюдение требований пожарной безопасности, говорится в сообщении ведомства.

Подготовка учреждений к началу учебного года проводится в соответствии с графиком приемки образовательных организаций к новому 2019-2020 учебному году.

«Инспекторы осматривают состояние путей эвакуации из здания и наружных источников противопожарного водоснабжения. Проверяют наличие и исправность огнетушителей, а также состояние электрооборудования», – говорится в сообщении.

В рамках приемки особое внимание уделяют соблюдению требований пожарной безопасности, в частности, проверяют наличие и исправность автоматических систем сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей, а также вывод сигнала о срабатывании на пульт «01» в пожарную часть.

«После завершения инспектирования сотрудники МЧС проводят дополнительные инструктажи по мерам пожарной безопасности с руководителями учреждений», – заключается в материале.