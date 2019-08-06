РИАМО – 6 авг. Оперативники устанавливают обстоятельства конфликта между приезжими, произошедшего на столичной улице Золоторожский Вал, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Во вторник около 4 утра в службу «02» поступило сообщение о конфликте возле дома 40 на Золоторожском Валу, в результате которого несколько его участников получили телесные повреждения и были переданы медикам для оказания необходимой помощи.

«Незамедлительно прибывшие на место происшествия полицейские установили, что участники инцидента, приезжие из стран ближнего зарубежья. Они доставлены в территориальный ОМВД для дальнейшего разбирательства», – отмечается в сообщении.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают причины и все обстоятельства конфликта.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, резюмируется в материале.