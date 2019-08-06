РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 6 авг. Власти подмосковных Котельников проинспектировали ход работ по подготовке новой пристройки к школе №2 к учебному году, сейчас в здании завершается сборка мебели, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники отдела строительства и архитектуры управления градостроительства, архитектуры и дорожного хозяйства муниципалитета провели еженедельную проверку хода строительства пристройки к школе №2 по адресу: улица Новая, дом №39.

«На данный момент завершается сборка мебели и ее расстановка по учебным классам. Готовится пакет документов для подачи электроэнергии по постоянной схеме», – говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, до 16 августа планируется проведение итоговой проверки Главгосстройнадзором.