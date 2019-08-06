РИАМО – 6 авг. Федерация независимых профсоюзов направила в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений письмо с просьбой рассмотреть вопрос об увеличении командировочных для чиновников, пишет во вторник газета «Известия».



Сейчас сотрудники федеральных органов власти и внебюджетных фондов получают 100 рублей в день на возмещение расходов в командировке. В письме не указано, на сколько следует увеличить эту сумму, однако в профсоюзе госслужбы отмечают, что сотрудники частных компаний получают по 700–800 рублей.



«Письмо в Российскую трехстороннюю комиссию подписала зампред Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина. Сейчас чиновникам «приходится нести дополнительные расходы сверх установленных суточных, что приводит к снижению уровня жизни», указала она. Инициировал это обращение профсоюз работников госучреждений», – отмечается в статье.



Председатель профсоюза работников госучреждений Николай Водянов посетовал, что 100 рублей – это очень мало, и «чашка кофе стоит дороже».



Размер командировочных для госслужащих зафиксирован в постановлении правительства от 2 октября 2002 года. Согласно ему, чиновники также имеют право на возмещение расходов на оплату жилья – «в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более 550 рублей в сутки». Полностью компенсируются транспортные расходы.



«Впрочем, если верить сообщениям СМИ, иногда эти нормы можно и обойти. Так, в конце июня в прессе появились сообщения о том, что министр промышленности и торговли Денис Мантуров во время зарубежных командировок ночует в президентских номерах стоимостью до 1,4 миллиона рублей в сутки», – дополняется в статье.



Также правительственное постановление предусматривает, что чиновник может получить компенсацию из бюджета, если понес расходы сверх нормативов. Для этого нужно получить разрешение работодателя, а в бюджете госоргана должны быть деньги, сэкономленные на других статьях.



Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков отметил, что сумма в 700 рублей была бы приемлемой, и что по желанию чиновники могли бы установить отдельный размер суточных для каждого региона.



При этом, по данным Росстата, в среднем зарплата чиновников федеральных органах власти в 2018 году выросла на 5,4% и составила 126,6 тысячи рублей.