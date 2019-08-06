РИАМО – 6 авг. В салонах Tele2 в Москве, Казани, Екатеринбурге и Челябинске появились оффлайн-витрины знаменитого китайского интернет-гипермаркета AliExpress, сообщает во вторник газета «Известия».

На витринах расположены образцы товаров маркетплейса, которые впоследствии покупатель сможет заказать онлайн, просто просканировав QR-код. Такой ход призван привлечь дополнительную аудиторию, которая по каким-то причинам не делает покупки в интернете. Выход в оффлайн не станет повсеместным и не создаст крупный канал продаж, но сможет заинтересовать некоторых покупателей и повысит узнаваемость бренда.

«Мы хотим посмотреть, как будет работать наш проект в салонах связи, чтобы понять интерес покупателей к таким инструментам. В Китае это очень популярно: есть проект TaoBao Selected с маленькими шоурумами избранных продавцов», - сказал представитель AliExpress Антон Пантелеев.

Новый формат позволит покупателю сделать осознанный выбор, тщательно изучив предлагаемый товар еще до покупки. Онлайн такой возможности нет.

Сейчас открыто всего 30 витрин AliExpress в 30 салонах связи оператора Tele2. До конца года их число планируется увеличить до 1 тысячи. Кроме того, в AliExpress не исключают вероятность сотрудничества с другими российскими компаниями в похожем формате.

С российскими компаниями китайский онлайн-гигант сотрудничает и в другом формате. Например, товары маркетплейса выдают в розничных сетях, входящих в группу компаний X5 Retail Group. Также AliExpress сотрудничает с системой выдачи заказов PickPoint.

Цель у всех этих проектов одна — помочь покупателю преодолеть барьер перед выбором товара.