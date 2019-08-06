РИАМО – 6 авг. На северо-западе Москвы построят ледовый каток, на его базе планируют открыть школу хоккея и фигурного катания, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества столицы.

Каток построят в рамках большого инвестпроекта.

«Для строительства масштабных инвестиционных проектов город предоставляет частным инвесторам земельные участки без проведения торгов, в рамках которых предприниматели строят объекты спортивной инфраструктуры», – сказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Министр правительства Москвы и руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что с инвестором АНО «Хоккейный клуб «Сталкер» заключен договор по аренде земельного участка площадью 1,8 гектара для строительства крытого ледового катка.

«Спортивный объект возведут в районе Куркино по адресу: Машкинское шоссе, владение 23. Договор заключен на 6 лет, в течение данного срока инвестору необходимо провести все строительные работы и ввести объект в эксплуатацию», – добавил Гаман.

Объем инвестиций – около 800 миллионов рублей. Точная сумма будет определена проектом, который пока находится в разработке.

Строительство объекта предполагается завершить в первом квартале 2021 года. По словам Ефимова, объект будет представлять собой крытый ледовый каток с двумя ледовыми полями, одно из которых будет рассчитано на 200 зрителей, и двумя тренировочными залами: атлетическим и залом внеледовой подготовки.

«Посещать каток смогут все жители города. Предполагается, что после введения в эксплуатацию ледового катка на его базе откроется школа, в которой будут обучать игре в хоккей и фигурному катанию», – добавил вице-мэр.