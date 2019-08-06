РИАМО – 6 авг. Столичные власти одобрили вынос теплосети для строительства метрополитена на юго-востоке города, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 1 августа 2019 года согласилась с предоставлением ГУП «Московский метрополитен» земельного участка по адресу: Газгольдерная улица, дом 8 (ЮВАО) на срок 11 месяцев 28 дней для выноса теплосети», – отмечается в сообщении.

Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова дополнила, что ориентировочная площадь участка – около 0,03 гектара.

Он расположен в границах строящегося Восточного участка Третьего пересадочного контура метрополитена.

Земельный участок свободен от застройки, резюмируется в материале.