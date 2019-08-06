РИАМО - 6 авг. В Москве на территории известного фуд-молла «Депо» может появиться бар-холл, открыть его планируют совладельцы сети кафе «Крошка-картошка» Андрей Конончук и Виталий Науменко вместе со своими партнерами, сообщает во вторник газета «Коммерсант».

По данным издания, Науменко и Конончук являются совладельцами новой организации ООО «Авама», которая была зарегистрирована в апреле 2019 года. В компании каждому из них принадлежит по 25%.

«Еще 17% новой компании получил совладелец клуба Gipsy и один из основателей фуд-корта «The 21» Александр Дульщиков. По 16,5% «Авамы» владеют Дмитрий Лисичкин и Алена Михалкина», - сообщает газета.

Планируется, что ООО «Авама» станет новым пространством из двух десятков баров с их разделением на различные категории. Это относительно новый формат заведений. Управлять бар-холлом будет Антон Саркисов, известный по работе над заведениями «Долмама», Арагви, Simachev Bar, Gipsy и The 21. Открытие нового заведения ожидается уже в ближайшие месяцы.

Как сообщает газета, сейчас в здании фуд-молла «Депо, площадь которого составляет порядка 1,2 тысячи квадратных метров, ведутся ремонтно-отделочные работы. Стоимость отделки оценивают в 10 миллионов рублей.