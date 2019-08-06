РИАМО - 6 авг. Работы по созданию пешеходного маршрута от ТПУ «Ховрино» в Западном Дегунине начались в Москве, протяженность благоустраиваемого участка составит 1,2 километра, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Местные жители неоднократно обращались с просьбой благоустроить территорию и организовать удобный маршрут до метро. В настоящее время рабочие приступили к подготовительным работам по организации маршрута от улиц Базовская и Новая до улицы Маршала Федоренко. В рамках благоустройства территории специалисты комплекса городского хозяйства Москвы оборудуют тротуары с покрытием из асфальтобетона площадью 2 тысячи квадратных метров. Проезжую часть приведут в порядок и заменят ее покрытие площадью 5 тысяч квадратных метров», – заявил Бирюков.

Он отметил, что дорога до метро станет безопасной и хорошо освещенной. Для этого проложат кабельную линию в подземном исполнении, а затем установят около 100 фонарей с энергосберегающими лампами.

«Дорога от жилых домов до станции метро «Ховрино» имеет разноуровневый рельеф, поэтому для удобства горожан здесь будет оборудовано пять лестничных сходов общей площадью порядка 60 квадратных метров», – дополнил Бирюков.

Кроме того, по его словам, в рамках комплексного благоустройства маршрута до ТПУ «Ховрино» разобьют 7,3 тысячи квадратных метров газонов, а осенью высадят более 260 деревьев и 2,1 тысячи кустарников.

Полностью завершить работы планируется в 2020 году.