РИАМО – 6 авг. Министерство экономики РФ не одобрило положения законопроекта о запрете продажи алкоголя крепостью более 16,5% лицам моложе 21 года, так, по мнению представителей ведомства, нет «научных обоснований» для установки порога на таком уровне, пишет во вторник газета «Коммерсант».

Кроме того, в Минэкономики полагают, что принятие данного законопроекта приведет к усложнению работы ритейлеров, так как кассирам нужно будет тратить время на определение крепости продаваемого алкоголя.

«Отрицательное заключение Минэкономики на законопроект о запрете продажи алкоголя крепостью более 16,5% лицам моложе 21 года опубликовано на портале нормативных правовых актов. Исходный документ разработал Минздрав в мае. В Минэкономики считают, что его принятие приведет к усложнению работы сотрудников магазинов на кассах. При наличии специального программного обеспечения кассового аппарата, позволяющего в автоматическом режиме получать данные о крепости продаваемого алкоголя, сотруднику достаточно просто их считать», – отмечается в статье.

Однако из-за отсутствия такого оборудования кассирам придется изучать этикетку на бутылке в поисках информации о крепости, дополняют в министерстве.

Помимо этого, выявленные сведения необходимо будет сопоставить с возрастом предполагаемого покупателя – суммировать к указанной в паспорте дате рождения 18 лет в случае продажи продукции до 16,5%, или 21 год при продаже продукции крепче 16,5%.

«Более того, визуально различить покупателей возрастной группы 15 и 18 лет зачастую легче, чем возрастной группы 18 лет и 21 года, уверены в Минэкономики. Там считают, что такое усложнение работы сотрудников на кассе может привести к росту ошибок продавцов и снижению скорости обслуживания покупателей», – подчеркивается в материале.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) опасаются штрафов в случае некорректного определения кассиром возраста покупателя или крепости приобретаемого напитка, заявил представитель АКОРТ Илья Власенко.

Установление нового возрастного порога приведет к необходимости внесения существенных изменений в операционные системы ритейлеров, резюмировали в Минэкономики.