РИАМО - 6 авг. Девять участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) общей площадью порядка 1,4 гектара продадут на аукционе в Москве, с выставлением земель на торги уже согласилась градостроительно-земельная комиссия столицы, которую возглавляет мэр Сергей Собянин, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«На этих участках разрешено индивидуальное строительство площадью от 504 до 883 квадратных метров. Земельные участки свободны от застройки и не входят в число охраняемых природных территорий», - говорится в сообщении.

Четыре из девяти участков находятся в поселении Кленовском, деревне Лукошкино Троицкого административного округа. Еще три также располагаются в ТАО, но уже в поселении Новофедоровское, деревне Ожигово.

Кроме того, два земельных участка под ИЖС находятся в Восточном административном округе — в поселке Ухтомское.