РИАМО – 6 авг. Центризбирком вновь организует графологическую экспертизу подписей кандидатов в Мосгордуму, подавших жалобы, сообщает РИА Новости.

Ранее ряд СМИ сообщал, что рабочая группа Центризбиркома по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в столичный парламент во вторник планирует рассмотреть пять жалоб незарегистрированных кандидатов, в это число попали Дмитрий Гудков, Елена Русакова, Любовь Соболь.

«Всего до 14 августа рассмотрят 19 жалоб. Экспертизу будут проводить специалисты, ранее не принимавшие участия в подобных проверках на уровне центрального аппарата МВД», – сказал руководитель Общественного штаба наблюдателей за выборами в Мосгордуму Алексей Венедиктов.

Он подчеркнул, что при несовпадении с базой УФМС паспортных данных через центральный аппарат МВД будет проводиться индивидуальная экспертиза заявлений.

Выдвижение кандидатов в депутаты столичного парламента закончилось 5 июля.

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов рассказал, что по итогам первого этапа избирательной кампании всего зарегистрировано 233 кандидата. Он дополнил, что среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, а 57 кандидатов получили отказ.

Выборы состоятся 8 сентября.

Многие незарегистрированные кандидаты не согласились с таким решением и потребовали признать подписи действительными. Проводились пикеты, 20 июля на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг, 27 и 3 августа – несогласованные акции. На первом несогласованном митинге задержали, по данным МВД, 1074 человека, на втором – около 600.