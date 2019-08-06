РИАМО - 6 авг. На территории Московского зоопарка в качестве эксперимента обустроили искусственное убежище для пчел-одиночек, которые страдают из-за застройки пустырей, пала и активного кошения травы, сообщил РИАМО представитель пресс-службы зоопарка.

«По предварительным оценкам энтомологов Московского зоопарка, в новой «гостинице» будут жить стеблевые пчелы семейства мегахилид, песочные и эвменовые осы. Самки этих маленьких деятельных насекомых хотя и обладают жалом, но в отличие от медоносных пчел или общественных ос для людей не представляют опасности, если не пытаться их ловить руками», - сказал собеседник агентства.

Одиночные пчелы относятся к важнейшим насекомым-опылителям и нуждаются в постоянной охране, так как их количество сокращается вследствие застройки пустырей, весенних палов травы, химического загрязнения почвы, чрезмерного сенокошения и уменьшения разнообразия цветковых растений на газонах и опушках.

В Красную книгу города Москвы внесены 22 вида одиночных пчел, среди них рогатая и двуцветная осмии, флорентийская, манжетная, пунктированная и продолговатая пчела-шерстобит, пчела-плотник и другие. Одиночные осы выполняют важнейшую функцию – они регулируют численность растительноядных насекомых.

«Конструкция пчелиной «гостиницы» может представлять собой каркас любой формы, внутрь которого плотно вкладываются различные природные материалы, имеющие горизонтальные цилиндрические полости, открывающиеся наружу. В нашем случае в ее основе – прочная деревянная рама, которая спереди затянута крупноячеистой сеткой, защищающей гнезда насекомых от птиц. Сверху «гостиница» оснащена покатой металлической крышей, призванной защитить ее постояльцев от непогоды – в частности, от дождя», - добавил собеседник агентства.

Внутри «гостиницы» находятся плотно прилегающие друг к другу деревянные спилы со специальными полостями, диаметр которых составляет 3-8 миллиметров. Помимо спилов, внутри конструкции уложены многочисленные полые стебли тростника, можно использовать стебли и других растений, таких как зонтичные, или ветки с мягкой древесиной, как у бузины. Именно в них и будут селиться осы и пчелы.

Одиночные пчелы и осы не представляют опасности для людей. Они имеют сравнительно небольшое жало, которое не может проколоть кожу человека, а их яд не представляет для человека серьезной опасности. Помимо всего прочего, эти насекомые живут поодиночке, у них отсутствует механизм коллективной защиты. Они отреагируют, только если пытаться поймать их или разворошить гнездо.

Первые искусственные домики для насекомых стали делать в ХIХ веке. Это новшество предложил французский энтомолог и натуралист Жан Анри Фабр. В России в 1920-1930-х годах это направление развивал специалист по перепончатокрылым насекомым профессор Сергей Малышев. В Московском зоопарке их впервые создал в 1929-1936 годах энтомолог Борис Щербаков.