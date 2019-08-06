РИАМО – 6 авг. В одном из фитнес-центров, расположенном в Хлебозаводском проезде на юге столицы, разлилась жидкость с очищающим веществом для бассейна, к настоящему времени все помещения проветрены, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Вечером 5 августа в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о происшествии по адресу: Хлебозаводский проезд, дом 7, строение 10.

«По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что на первом этаже в помещении водоподготовки рабочие разлили жидкость с очищающим веществом для бассейна. Разлитую жидкость убрали. Рабочих осматривают медики», – отмечается в сообщении.

На данный момент помещения проветрены. Угрозы посетителям нет.