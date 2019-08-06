РИАМО – 6 авг. Умер известный советский и российский композитор Сергей Березин, долгое время он являлся руководителем вокально-инструментального ансамбля «Пламя», его авторству принадлежат такие песни, как «Снег кружится», «Всюду только ты», о его уходе сообщила поэтесса Лариса Рубальская.

О смерти Березина стало известно 5 августа. Композитору был 81 год.

«Сегодня ушел из жизни Сергей Березин – замечательный человек, талантливый композитор, руководитель ансамбля «Пламя». Это был прекрасный удивительный благородный и порядочный человек. Он был очень много лет моим близким, надежным другом. Я благодарна судьбе за то, что ты был в моей судьбе, Сережа, и мне будет очень горько без тебя», – написала Рубальская в своем аккаунте в Instagram.

Березин родился в 1937 году в Москве. Свою музыкальную карьеру он начал в 1973 году, придя в ВИА «Самоцветы» под управлением Юрия Маликова. Позднее, в 1975 году он создает собственный певческий коллектив «Пламя».

Березин написал большое количество песен, которые остаются в памяти поколений, среди них «Снег кружится», «Осень», «Всюду только ты», «Золотые шары». Он работал с такими исполнителями, как Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Михаил Шуфутинский. Также композитор писал музыку к кинофильмам. Его мелодии звучали в лентах «Адель», «Крик в ночи», «Пирожки с картошкой».