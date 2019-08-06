РИАМО - 6 авг. До 150 граммов грибов можно употреблять каждый день без вреда для здоровья, данный продукт хорош для приготовления яичницы, омлета и салатов, сообщила РИАМО консультант по питанию, фитнес-диетолог, коуч по здоровью Нью-Йоркского института питания Institute for Integrative Nutrition Диляра Бареева.

«Порцию грибов лучше не делать слишком большой, так как этот продукт достаточно тяжелый для пищеварения. 100-150 граммов грибов в день будет достаточно. Обязательно подвергайте грибы тепловой обработке: тушение, варка, жарка без большого количества масла. Грибы также можно засушивать и замораживать. Они прекрасно сочетаются с яичницей, омлетом, салатами и супами», - сказала Бареева.

Она отметила, что после употребления грибов следует обратить внимание на реакцию организма. Если появилось вздутие, тяжесть, изжога или аллергия, то впредь необходимо воздержаться от этого продукта.

«И всегда помните, что каждый человек индивидуален! Для кого-то грибы будут «лекарством», а кому-то нанесут вред», - подытожила диетолог.