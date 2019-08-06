РИАМО - 6 авг. Из-за необычно холодной погоды этим летом некоторые столичные салоны красоты столкнулись с резким снижением спроса на педикюр, сообщили РИАМО сотрудники заведений.

Ранее синоптики сообщили, что минувший июль стал самым холодным в Москве в XXI веке. Средняя температура в этом месяце оказалась на 1,4 градуса ниже климатической нормы.

«Количество клиенток, которые хотели бы сделать педикюр, упало. По сравнению с июнем спрос упал где-то в 2,5 раза», - сказала сотрудница студии красоты «СанРай».

Она добавила, что стоимость педикюра в их салоне составляет около 900 рублей.

«Немного замечаем, что спрос упал, но незначительно», - отметил сотрудник салона маникюра на Ленинградском шоссе.

Аналогичную тенденцию заметили и в салоне «Время Красоты» на Новослободской улице.

«По моим ощущениям, спрос уменьшился на педикюр. Все-таки давно в Москве не было такой холодной погоды. Сейчас к нам в салон чаще приходят девушки с просьбой сделать маникюр, брови или ресницы», - сказала сотрудница салона красоты Browvista Club.

При этом в некоторых салонах красоты спрос на услугу не изменился - несмотря на то, что в холодную погоду невозможно ходить в открытой обуви, их клиентки не прекратили делать педикюр.

«У нас каких-то изменений по спросу на педикюр нет», - заявил сотрудник салона маникюра и педикюра на Тверской-Ямской улице.

Также падения спроса не зафиксировали в салонах красоты Nailstudio_by_LianaKasparova.