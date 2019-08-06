РИАМО - 6 авг. В Москве в центре занятости «Моя карьера» проведут семинары для родителей, на них расскажут, как помочь детям справиться с эмоциональной нагрузкой, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Наши семинары помогут родителям гармонизировать отношения с детьми отношения, снять барьеры, препятствующие активной социализации ребенка, а также повысить его внутреннюю мотивацию к занятости и успешному взаимодействию со сверстниками», — сказала директор центра «Моя карьера» Ирина Швец.

На семинаре «Адаптация ребенка в детском саду», который пройдет 7 августа в 10:00, психологи расскажут, как правильно подготовить к новому этапу всю семью. Родители узнают, как вести себя в разных ситуациях, чтобы ребенок чувствовал поддержку, и что в первую очередь следует обсудить с воспитателем. Участники семинара также смогут задать интересующие вопросы и получить советы экспертов.

А 14 августа в 10:00 на семинаре «Первый раз в первый класс» специалисты помогут родителям разобраться в индивидуальных особенностях ребенка, свойствах его характера, навыках коммуникабельности и степени взаимодействия со сверстниками. Психологи объяснят, как обеспечить максимально комфортные условия для ребенка в этот непростой период.

Все семинары в центре «Моя карьера» бесплатные. Для участия необходимо заранее записаться по указанным ссылкам. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: +7 (495) 633-63-83.