РИАМО – 6 авг. Полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве денежных средств у жительницы Павловского Посада, злоумышленники требовали у нее 600 тысяч рублей, ссылаясь на вымышленный долг, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МО МВД России «Павлово-Посадский» задержаны участники группы, подозреваемые в вымогательстве.

«Установлено, что злоумышленники, угрожая физической расправой, под предлогом вымышленного долга требовали от 34-летней жительницы городского округа Павловский Посад 600 тысяч рублей», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она уточнила, что в результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими на территории автомойки в Орехово-Зуевском городском округе подозреваемые были установлены и задержаны. Ими оказались двое мужчин в возрасте 32 и 48 лет.

Так, при осмотре автомобилей правонарушителей сотрудниками полиции обнаружены и изъяты: травматический пистолет с патронами, бейсбольная бита и часть денежных средств, ранее переданных потерпевшей.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ «Вымогательство». Санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

«Павлово-Посадским городским судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – добавила Петрова.

В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.