РИАМО - 6 авг. Пятый литературно-музыкальный фестиваль «Sолома» пройдет в Москве 10 августа, на нем молодые писатели и музыканты смогут поделиться своим творчеством, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Фестиваль начнется в 16:00 с открытого микрофона. Молодые поэты и писатели прочитают свои произведения. Чтобы попасть на сцену, работу нужно прислать организаторам до 6 августа включительно. Это может быть текст, но гораздо лучше дополнить ее ссылкой на видео чтения», - говорится в сообщении.

Если для участия в «Открытом микрофоне» нужно пройти хоть и не строгий, но отбор, то в «Сушке» смогут поучаствовать все желающие. Достаточно прийти на выставку и прикрепить свою фотографию к веревке прищепкой. Снимок можно подписать, оставить на нем послание зрителю или поделиться контактами для связи. Принимаются фотографии любого размера, но удобнее всего использовать снимки 30 на 40 сантиметров.

Кроме того, профессиональные фотографы прочитают лекции и поделятся секретами мастерства. На фестивале «Sолома» будет много музыки. Молодые исполнители смогут сыграть на акустической сцене. Выступят группы Shoo и «Завтра май», Татьяна Балакирская со своим проектом, Анна Волкова и Роман Волознев. Послушать молодых музыкантов можно с 16:00 до 19:00.