РИАМО - 6 авг. Грибы являются источником множества витаминов и минералов, в них мало калорий и много клетчатки, которая способствует снижению уровня сахара в крови, сообщила РИАМО консультант по питанию, фитнес-диетолог, коуч по здоровью Нью-Йоркского института питания Institute for Integrative Nutrition Диляра Бареева.

«Грибы богаты витаминами и минералами, в частности, витаминами группы В и фосфором. Также в грибах очень мало килокалорий, но много клетчатки, которая, например, снижает уровень сахара в крови, и растительного белка. Такой продукт особенно хорош для веганов и вегетарианцев. Но важно помнить, что грибной белок не является полноценным, то есть не содержит все незаменимые аминокислоты и не усваивается на все 100%, поэтому он не заменит вам рыбу, мясо и яйца», - сказала Бареева.

Она отметила, что почти все съедобные грибы могут принести организму полезные вещества. При этом больше всего антиокисидантов, которые продлевают жизнь, содержится в белых грибах, вешенках, ежовике гребенчатом, грифоле курчавой, шиитаке и рейши.

«Не все эти грибы растут в нашей полосе, но все же лучше знать также и о тех, которые можно покупать, например, в засушенном виде или в виде добавок и употреблять для улучшения здоровья и поднятия иммунитета», - добавила Бареева.

По словам врача-диетолога Ирины Лизун, в грибах содержится около 1-1,5% жиров и небольшое количество углеводов.

«Я для себя решила, что странных грибов, которые я не знаю, в пищу не использую. Нужно не забывать о таком качестве грибов, как способность набирать тяжелые металлы, поэтому не собирайте и не употребляйте в пищу грибы, которые были собраны у автотрасс. И всегда подвергайте их термической обработке», - уточнила Лизун.