РИАМО - 6 авг. У хозяев домашних животных появилась возможность записаться на прием к ветеринару с помощью мобильного приложения «Госуслуги Москвы», ранее услуга была доступна только на портале mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Это простой и удобный способ записать своего питомца в ветеринарную клинику или вызвать специалиста на дом. При этом услугой могут воспользоваться владельцы не только кошек и собак, но и рыб, рептилий, кроликов, попугаев и других домашних любимцев», — сказал представитель пресс-службы столичного департамента информационных технологий.

Записаться на прием можно к специалистам любой из 27 государственных ветеринарных клиник столицы, где работают ветврачи общей практики.

«Запись с помощью смартфона позволит заранее спланировать посещение ветеринарной клиники и сэкономить время. Вакцинация, оформление ветеринарных сопроводительных документов на перевозку животного, проведение лабораторно-диагностических исследований — эти услуги становятся необходимы, когда хозяин планирует путешествовать со своим питомцем, участвовать в выставках животных или выезжать за границу. Запись через приложение поможет заблаговременно подготовиться к мероприятию или событию без лишних хлопот», — сказал председатель столичного комитета ветеринарии Алексей Сауткин.

Информация о записи придет заявителю на электронную почту. При необходимости прием врача можно перенести или отменить.