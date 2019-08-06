РИАМО - 6 авг. Подборка копий редких архивных документов, связанных с Великой Отечественной войной, появилась в библиотек «Московской электронной школы», оригиналы хранятся в фонде Главного архивного управления столицы (Главархив), сообщается на официальном сайте мэра города.

«Мы продолжаем публиковать в «МЭШ» документы Великой Отечественной войны. Это материалы из фонда Института истории партии Московского городского комитета КПСС, они поступили в Главархив Москвы в 1991 году. Институт собирал их с конца 1940-х до 1980-х годов, большую часть документов передали сами герои и их родственники. Каждый материал — это не только боевая, но и личная история человека, сражавшегося за Родину. Документы могут быть полезны и интересны учителям и школьникам, а также людям, которые хотят глубже изучить историю нашей страны», — сказал начальник Главного архивного управления Москвы Ярослав Онопенко.

Благодаря архивным сведениям стало известно, что старший лейтенант Александр Космодемьянский (1925–1945) служил командиром батареи тяжелого самоходного артиллерийского полка. Звание Героя Советского Союза ему присвоено посмертно за особые подвиги в ходе Восточно-Прусской операции 1945 года. Узнать, каким человеком был брат легендарной разведчицы, можно из воспоминаний его однополчанина.

Фотографии, автобиографии, наградные листы, военные учетные карточки, письма родным и воспоминания однополчан знакомят пользователей «МЭШ» с судьбами героев и их боевыми подвигами. Все документы публикуются впервые. Найти подборку можно в библиотеке «МЭШ» по хештегу #главархив в поисковой строке.