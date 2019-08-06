РИАМО - 6 авг. В ночь с 12 на 13 августа в небе над Москвой можно будет наблюдать метеорный поток Персеиды, звездопад входит в тройку самых зрелищных космических явлений наряду с апрельскими Лиридами и декабрьскими Геминидами, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Персеиды выглядят как белые светящиеся струйки, которые как будто «расчерчивают» ночное небо. Время свечения метеоров обычно длится несколько секунд. Пик метеорного потока можно наблюдать с 23:00 до 00:00. Ожидается, что в этом году в небе будет видно до 100 метеоров в час», — сказал представитель пресс-службы Московского планетария.

Наблюдениям за звездным дождем смогут помешать только облачная погода и растущая Луна. Метеоры возникают, когда при входе в атмосферу сгорают частицы космической пыли. Потоки небесных тел, как правило, связаны с прохождением Земли через пылевые шлейфы, оставшиеся от комет.

За Персеидами люди наблюдают уже около двух тысяч лет. Ранее их ошибочно принимали за падающие звезды. Первые упоминания о них встречаются в 36 году нашей эры, но официально считается, что ежегодный метеорный дождь открыл бельгийский математик, астроном и метеоролог Адольф Кетле. О нем он сообщил в августе 1835 года.