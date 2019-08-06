РИАМО - 6 авг. Торжества в честь юбилея ВДНХ в Москве посетили 1,2 миллиона человек, они увидели 15 концертов, восемь балетных постановок, шоу дронов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В зеленом театре, на Центральной аллее, в лектории и на крыше павильона «Рабочий и колхозница» прошло 15 концертов — от джаза до этники, от рок-н-ролла до поп-музыки. Выступили звезды российской эстрады — Тамара Гвердцители, Ольга Кормухина, Ирина Дубцова, Лев Лещенко, Лолита, Кристина Орбакайте, Валерия, Александр Панайотов, группы Uma2rman, «Несчастный случай», IOWA, а также инструментальные коллективы», — говорится в сообщении.

На площади Промышленности посетители увидели балетную постановку «Светлый ручей» в исполнении солистов Большого театра и Театра имени К.С. Станиславского и Немировича-Данченко, а на площадке у фонтана «Дружба народов» освоили самбу, вальс, ча-ча-ча и другие танцевальные направления на флешмобах известного танцора Виталия Сурмы.

«Целый город развлечений ждал юных гостей выставки. В разных частях ВДНХ располагались тематические детские площадки, где можно было играть в салки и прятки, кататься на качелях и каруселях, строить фигуры из разноцветного песка, а также получать новые знания в области физики, химии, робототехники и кинематографии», - уточняется в материале.

Одними из самых эффектных событий стали видеопроекционное шоу на арке главного входа и уникальное шоу дронов, подготовленные специально к юбилею выставки. А на гастрономическом фестивале «Дружба народов» и открытии «Лаборатории мороженого» посетителей, как и полагается на дне рождения, угостили праздничными десертами — двумя 80-килограммовыми тортами в виде рожка с мороженым и карты ВДНХ.

Гости увидели парад-карнавал на Центральной аллее выставки. Праздничное шествие организовал центр океанографии и морской биологии «Москвариум», расположенный на ВДНХ. В параде участвовали актеры в костюмах рыб, осьминогов, крабов, морских звезд и других обитателей подводного мира. Посетители могли услышать выступление оркестра, оценить трюки и номера цирковых и театральных артистов.