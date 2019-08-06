РИАМО - 6 авг. Кратковременные дожди пройдут в Москве и Подмосковье во вторник, температура воздуха не поднимется выше плюс 20 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем погода в Московском регионе будет обусловлена промежуточным гребнем антициклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 17-19, по области плюс 15-20 градусов», - говорится в сообщении.



Ветер будет дуть северо-западный 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Характер погоды в Москве и области существенно не изменится. Атмосферное давление и температура воздуха немного подрастут, но все еще останутся ниже нормы.

«Такие погодные условия не грозят здоровью большинства людей, но есть лица с повышенной метеочувствительностью, которая развивается при наличии хронических, или после перенесенных заболеваний, в результате хронического переутомления, снижения адаптационных сил организма. В последние годы увеличилось и число детишек, а также людей более молодого возраста с повышенной метеозависимостью», - предупреждают синоптики.

Погода, которая сохраняется в последнее время в столичном мегаполисе, стала причиной роста метеообусловленных обострений, ухудшения самочувствия при таких распространенных заболеваниях как остеоартрозы и другие болезни суставов и позвоночника воспалительного характера, сердечно-сосудистые и вегетативные нарушения.