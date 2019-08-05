РИАМО – 5 авг. Доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Олег Филиппов считает, что российская экономика деградирует из-за неплатежеспособного населения, которое имеет ограниченные возможности для потребления услуг малого и среднего бизнеса.

Спад российской экономики может произойти уже в этом году – к такому выводу пришли эксперты института экономики роста имени Столыпина. Главная причина – сокращение малого и среднего бизнеса. Количество компаний уменьшилось на 8% по сравнению с прошлым годом. В стране закрылись 18 тысяч малых предприятий и 1,5 тысячи средних.

«Причин (для рецессии – ред.) достаточно много. Для малого и среднего бизнеса в этом году сократили большое количество льгот по упрощенной системе налогообложения. Конечно, снизилась значительно платежеспособность населения, а малый и средний бизнес оказывает услуги населению. Так как у людей стало меньше денег – траты на дополнительные или излишние расходы сокращаются достаточно сильно. Также много бизнесов выставили на продажу, вместо того, чтобы открывать эти бизнесы», – сказал Филлипов в эфире Радио «Комсомольская правда».

Эксперты считают, что спад российской экономики начался еще в прошлом году. По итогам первого квартала 2019 года Росстат оценил рост экономики в полпроцента. Но это обусловлено успехами крупных предприятий и госсектора, в то время как экономическая активность малого и среднего предпринимательства снижается.

Экономист Денис Ракша уверен, что для улучшения ситуации нужно вкладывать деньги в крупные предприятия.

«Малый бизнес в России сейчас, как и всегда и в любой стране, находится в ведомом положении. Он сам практически никогда не является драйвером экономического роста. Он зависит от того, что происходит с крупным бизнесом, и как себя ведет крупный бизнес. Если будет крупный бизнес инвестировать деньги в развитие – малому бизнесу будет хорошо, и он будет расти вместе с крупным», – сказал Ракша.

Ранее министр экономики РФ Максим Орешкин предупредил о возможной рецессии в 2021 году из-за активного роста потребительского кредитования. Но глава Центробанка Эльвира Набиуллина с ним не согласилась, заявив, что кредиты обеспечивают рост потребления и экономики в целом.