РИАМО - 5 авг. Накануне президент РФ Владимир Путин подписал закон, который будет регулировать деятельность фитнес-центров, министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков положительно оценил данную инициативу, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Теперь фитнес-центры будут обязаны нанимать на работу только квалифицированных работников, обладающих теоретическими знаниями и практическими навыками. Кроме того, центры обяжут обеспечивать тренерам все условия для повышения их квалификации.

«Фитнес-центры сегодня пользуются популярностью у населения. На конец 2018 года в Подмосковье зарегистрировано более 400 фитнес-клубов. Новый закон нацелен на стандартизацию оказания услуг в них и, конечно, это огромный плюс для потребителей. Отныне фитнес-центры будут осуществлять работу согласно регламенту, а на работу в них теперь будут приниматься квалифицированные специалисты», – сказал Терюшков.

Кроме обязанностей, новый закон определяет само понятие фитнес-центров, а также наделяет их рядом прав. Так, они смогут проводить спортивные соревнования и организовывать подготовку населения к выполнению комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Помимо этого, теперь фитнес-центры смогут вступать во всероссийский и мировые объединения и устанавливать стандарты качества услуг.

«Изменения значительно расширяют функционал фитнес-центров, а также дают им возможность реально повлиять на показатели доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Закон о фитнес-центрах позволит вывести их работу на совершенно иной качественный уровень», – подытожил министр.