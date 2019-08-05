РИАМО - 5 авг. Фестиваль «Органные вечера в Кускове» близится к завершению, в августе любителей органной музыки ждут заключительные вечера, которые посвятят творчеству Баха, они будут начинаться в 19:00, говорится в сообщении пресс-службы организаторов фестиваля.

«Концерт 7 августа посвящен необычному дуэту гитары и органа. Бах и Вивальди – два гения XVIII века, с которыми до сих пор ассоциируется у слушателей эпоха барокко. Первый – воплощение немецкого духа, ищущего философские основания человеческой жизни. Второй – истинный сын плодородной Италии, согретой лучами солнца», - говорится в сообщении.

На концерте выступят гитаристка Екатерина Пушкаренко и органистка Мария Моисеева.

«Гольдберг-вариации» по легенде были написаны Бахом для российского посла, графа Г. К. фон Кайзерлинга. Талантливый молодой музыкант Гольдберг по ночам исполнял их для графа, которому не давали уснуть хронические боли. 10 августа пришедших в Кусково ждет версия Александра Князева – уникального музыканта, успешно сочетающего концертную деятельность органиста с блестящей игрой на виолончели.

«Ежегодно фестиваль в Кускове собирает не только российских, но и европейских музыкантов. Среди зарубежных солистов этого года – руководитель брюссельского камерного оркестра Mind Speller скрипач Тигран Майтесян (Бельгия). Программа концерта 14 августа отразит важные вехи в истории скрипичного искусства, в частности, прозвучат легендарные Каприсы Н. Паганини», - уточняется в материале.

Ответом им послужат Каприсы самого Тиграна. Органная музыка в исполнении органистки рижской церкви святого Павла Елены Приваловой-Эпштейн будет представлена произведениями романтиков – Мендельсона и Брамса, возродивших славу немецкой органной школы.

Музыка двух Бахов – отца и сына – зазвучит в Кускове 17 августа. Как известно, четверо из сыновей великого немца также стали композиторами и оказали значительное влияние на развитие европейской музыки. На концерте можно будет услышать произведения второго по старшинству – Карла Филиппа Эммануила, слава которого при жизни намного превосходила известность самого Иоганна Себастьяна.

Солистка Литовского и Латвийского оперных театров Анастасия Лебедянцева (меццо-сопрано) и российская органистка Олеся Кравченко представят 21 августа программу, в которой удивительно органично соседствуют сочинения разных стран и времен. Концерт откроется музыкой эпохи барокко: лучшие арии для меццо-сопрано Генделя и Вивальди дополнят органные шедевры Баха. Программа продолжится русской музыкой – нечастой гостьей в органных концертах.

24 августа в усадьбе выступит вокальный ансамбль «Интрада». Заслуженную славу снискала и молодая органистка Мария Лесовиченко, выигравшая целый ряд престижных международных конкурсов. Объединившись, музыканты покажут, как великий Бах подходил к схожим духовным темам и даже обрабатывал одни и те же литургические мелодии в органном и хоровом творчестве.

«Заключительный концерт Х летнего органного фестиваля в Кускове 31 августа станет настоящим событием в концертной жизни Москвы. Прежде всего, обращает на себя внимание звездный состав исполнителей», - отмечается в материале.

Знаменитый скрипач Роман Минц, обладатель престижных наград молодой пианист Евгений Брахман и руководитель фестиваля органистка Елена Привалова-Эпштейн представят публике редкое сочетание инструментов: Прелюдия, фуга и вариация Франка в авторской версии для фортепиано и органа, Трио для скрипки, фортепиано и органа Райнхардта.

В целом же акцент в программе сделан на немецкой романтической музыке. Сочинения Мендельсона, Шумана и менее известного широкой публике композитора Райнбергера – прекрасная возможность получить представление о серебряном веке немецкой органной школы.