РИАМО - 5 авг. В деревне Бережки городского округа Солнечногорск прошел юбилейный 20-й триатлон — самый крупный турнир Подмосковья по этому виду спорта, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Первые старты Бережковского триатлона прошли в 1999 году. Организатором соревнований выступает Анатолий Павлович Шахматов — заслуженный тренер России, вице-президент Федерации триатлона России, основатель комиссии ветеранского спорта», - говорится в сообщении.

Основную программу соревнований составили забег на два километра, заплыв на 300 метров и восьмикилометровая велогонка. Испытать себя на спортивном событии смогли как профессионалы, так и новички. Всего участие в триатлоне приняли более 60 человек. Самому старшему участнику было 63 года, а самому младшему — всего три.

Среди участников были замечены и звезды. Например, известный журналист и комментатор Андрей Кондрашов. Он бежал среди любителей и ветеранов спорта.