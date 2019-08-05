РИАМО - 5 авг. На складе временного хранения в Подмосковье задержали партию горшечной сенполии, в которой находился опасный вредитель, приводящий к увяданию растений, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Партия прибыла 26 июля на фитосанитарный пост склада временного хранения ЗАО «ЛЦ «Западные Ворота» (Можайский городской округ). Во время досмотра горшечной сенполии обнаружили карантинный для Российской Федерации объект – западный цветочный трипс.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»)», — говорится в сообщении.

Согласно фитосанитарному законодательству Российской Федерации зараженные горшечные растения уничтожили.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений. Основным признаком присутствия трипсов на растениях являются некрозы в виде светлых пятен или полос (штриховатости) с четкими краями и экскрементами трипсов в виде скоплений темных, очень мелких пятен.

Личинки и взрослые особи питаются на листьях и цветках растений. Поврежденные листья и цветки покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами неправильной или округлой формы и постепенно увядают.