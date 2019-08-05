РИАМО - 5 авг. За июль текущего года инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили 12 объектов с массовым пребыванием людей, в том числе пассажирские терминалы аэропортов «Домодедово» и «Жуковский», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

За месяц были проверены торговые центры в Мытищах, Балашихе, Подольске, Красногорске и Электростали, а также спортивные комплексы в Ивантеевке и Чехове. По итогам проверок было выдано четыре предписания об устранении нарушений технического регламента и техники эксплуатации объектов. Кроме того, инспекторы составили один протокол об административном правонарушении.

«Среди основных нарушений отмечается несвоевременное ведение исполнительной эксплуатационной документации, в соответствии с требованиями утвержденного положения по технической эксплуатации объектов. Установлены случаи отсутствия проектной и разрешительной документации при проведении работ по изменению объемно-планировочных решений на поднадзорных объектах», – сказал руководитель Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Из 12 проверок всего две провели по плану. Три внеплановых инспекции были выездными, а еще семь – документарными по исполнению предписаний, выданных ранее.

На август же запланировано четыре плановых проверки. Так, инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья намерены посетить многофункциональный комплекс «Променад» в городском округе Мытищи, два корпуса торгово-выставочного комплекса «Крокус Интернэшнл» и международный выставочный комплекс «Крокус Экспо» в Красногорске.

Кроме того, специалисты надзорного ведомства проведут в августе четыре внеплановых документарных и пять внеплановых выездных проверок. Они пройдут в ТРЦ в Химках, Щелкове, Коломне, Лобне и Мытищах, а также на спортобъектах в городских округах Щелково и Красногорск. Уже сейчас известно, что проверяющие нагрянут и в красногорский океанариум.