РИАМО - 5 авг. Специалисты проанализировали работу нестационарных торговых объектов (НТО) в Подмосковье и пришли к выводу, что в них чаще всего реализуют продовольственные товары, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Всего на территории Московской области работают порядка 7,2 тысячи нестационарных торговых точек. При этом на 2 тысячах НТО представлен смешанный ассортимент.

«В местах наибольшего скопления жителей, где конкуренция достаточно высока, представлены по большей части традиционные форматы НТО — печатная продукция (681 объект), продукция общепита (357 объектов) и непродовольственные товары (867 НТО). В спальных районах Подмосковья в основном располагаются овощи и фрукты (1 тысяча НТО), смешанный ассортимент (2 тысячи НТО) и молочная продукция (378 НТО)», - сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Кроме того, в Подмосковье работают и сезонные торговые точки. Например, бахчевые развалы, которых насчитывается порядка 435, а также 252 ларька с мороженным и 167 объектов, где разливают квас.

«Я хочу подчеркнуть, что все нестационарные торговые объекты в регионе должны отвечать определенным требованиям, вне зависимости от формата. Качество реализуемых товаров и их соотношение с ценой должны быть одинаково высоки во всех точках сбыта», - подытожил Посаженников.