РИАМО - 5 авг. В ходе презентации инвестиционного потенциала Московской области в Китае стало известно, что провинция Гуандун поддержит проекты, которые китайские инвесторы спонсируют в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Об этом заявил заместитель директора департамента коммерции провинции Чэнь Юэхуа в ходе встречи с заместителем министра инвестиций и инноваций Московской области Антоном Логиновым в Гуанчжоу. Сама презентация инвестпотенциала Московской области проходит с 5 по 9 августа по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Наше активное сотрудничество является воплощением концепции о стратегическом развитии отношений между Россией и Китаем, которая была утверждена главами наших государств. Сейчас гуандунские компании вложили более 250 миллиардов долларов за границей. Гуандун будет расширять связи с Россией и с друзьями из Московской области», – заявил руководитель департамента коммерции провинции Чэнь Юэхуа.

Он заверил, что для провинции очень важна реализация проекта «Один пояс – один Путь», где Подмосковье играет ключевое значение.

В начале апреля губернатор провинции Гуандун Ма Синжуй вместе с предпринимателями посетили Подмосковье. В течении нескольких дней делегация побывала с экскурсией в Богородском индустриальном парке, провела круглый стол по торгово-экономическому сотрудничеству с товаропроизводителями Московской области. Также прошла двусторонняя встреча Ма Синжуя и Андрея Воробьева, итогом которой стала договоренность о проведении бизнес-миссии министерства инвестиций и инноваций региона в Гуанчжоу.

Как прокомментировал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, сегодня в Подмосковье реализуется три инвестиционных проекта по созданию транспортно-логистических центров, которые будут ориентированы на поставку грузов из России в Китай и из Народной Республики в нашу страну.

Строительство крупнейших их них: ТЛЦ «Белый Раст» в Дмитровском городском округе и агрохаба «Евразия» в Наро-Фоминске, проходит с участием капитала китайских компании из зоны свободной торговли города Инкоу провинции Ляонин.

«Запуск работы двух этих комплексов, «Белый Раст» в 2019 году, и «Агрохаб «Евразия», позволит в несколько раз увеличить товарооборот между Московской областью и Китаем, который только в 2018 году вырос более чем на 15% по сравнению с предыдущим годом, и составил 5,715 млрд долларов США», — отметил зампред Вадим Хромов.