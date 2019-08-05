РИАМО - 5 авг. Любой желающий сможет создать свой собственный цветник на международном фестивале «Цветочный джем» в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Открылась регистрация на участие в самом массовом этапе международного фестиваля «Цветочный джем». Любительский конкурс пройдет 8 сентября на 1475 площадках города. В столице появится около 15 тысяч цветников, на которых высадят 530 тысяч растений. Создать ландшафтный проект могут все желающие», – говорится в сообщении.

Организаторы бесплатно предоставят растения, форму и необходимые инструменты. Кроме того, помощь окажут профессиональные садовники.

Как отмечается на сайте, создать клумбы можно будет из георгинов, бегонии, шалфея, овсяницы и других растений. Лучшие цветники будут выбирать сами участники состязания.

Участие в конкурсе бесплатное, пройти регистрацию можно заранее на официальном сайте фестиваля «Цветочный джем» или в день мероприятия при наличии свободных мест. Нужно указать фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, округ и район, где планируется создать цветник.