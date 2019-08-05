РИАМО - 5 авг. Присоединение к тепловым сетям стало доступно жителям Подмосковья в режиме онлайн, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«На портале uslugi.mosreg.ru появилась новая электронная услуга. Теперь жители региона могут в режиме онлайн подать заявление на получение акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя», – говорится в сообщении.

Для этого достаточно авторизоваться на региональном портале госуслуг и в любое удобное время заполнить необходимые документы. Обращение будет рассмотрено в установленные сроки, а сам заявитель сможет отслеживать ход исполнения своей заявки.

Ранее для получения акта требовалось личное обращение в ресурсоснабжающую организацию.

За первое полугодие 2019 года с заявлением на выдачу технических условий, договоров и актов подключения к инженерным сетям обратились более 8 тысяч жителей Подмосковья.