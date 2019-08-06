РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 авг. Во вторник в одном из домов на проспекте Юных Ленинцев в Подольске временно отключат свет, электричества не будет из-за проведения ремонтных работ, сообщается на сайте МУП «ДЕЗ».

«Уважаемые жители, сообщаем вам, что 6 августа по проспекту Юных Ленинцев, дом №34/2 будет отключена электроэнергия для замены оборудования. Света не будет с 9:30 до 14:00», – говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «ДЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.