РИАМО - 5 авг. На портале госуслуг Подмосковья стала доступна информация о суперсервисах, которые являются следующим шагом в развитии электронных услуг, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Московский областной многофункциональный центр».

Сервис распознает, что нужно человеку в жизненной ситуации, подбирает услуги, напоминает о положенных выплатах и присылает уведомление, когда все готово. И все это без бумажных документов и очередей и точно вовремя.

«У суперсервисов есть множество преимуществ: меньше бумажных документов – ведомства запрашивают электронные документы из цифрового профиля гражданина, не беспокоя его самого. Услуги без участия – сервис понимает, когда нужны услуги, сам подбирает документы и готовит заявления, а за этапами можно следить в приложении», – говорится в сообщении.

Кроме того, получение нескольких услуг в одном электронном заявлении исключает лишние визиты в госорганы.

Планируется введение 25 суперсервисов. На данный момент на портале доступна информация о пяти: «Рождение ребенка», «Поступление в вуз онлайн», «Переезд в другой регион», «Цифровое исполнительное производство», «Оформление европротокола онлайн». Часть суперсервисов планируется запустить уже в 2019 году.

Получить подробную информацию, а также рассказать о сложностях с оформлением документов и оценить, насколько удобным кажется суперсервис, можно по ссылке.