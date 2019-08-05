РИАМО - 5 авг. Почти 130 дел об административных правонарушениях получили столичные суды после несогласованной акции 3 августа, на данный момент ее участникам уже выписано 30 штрафов, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы Мосгорсуда.

«В московские суды в понедельник, 5 августа поступили 127 дел об административных правонарушениях, возбужденных в связи с событиями в рамках несогласованного массового мероприятия 3 августа в центре города. Часть из материалов рассмотрены, часть находится на рассмотрении. Из числа рассмотренных, к примеру, уже вынесено 30 постановлений о наложении административного штрафа, более 20 постановлений об административном аресте», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что информация будет обновляться по мере рассмотрения дел об административных правонарушениях.

Несанкционированный митинг прошел 3 августа в центре Москвы. В нем принимали участие около 1,5 тысяч человек, из них примерно 600 человек, по данным столичного ГУ МВД, были задержаны и доставлены в ОВД.