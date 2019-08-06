РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 авг. Свет отключат в четырех домах в микрорайоне Климовск Подольска во вторник, электричества не будет из-за проведения плановых работ, сообщается на сайте «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Подольские электросети 6 августа запланировали ремонтные профилактические работы. На время их проведения, с 9:00 до 16:00, электроэнергия не будет подаваться в многоквартирные дома по следующим адресам: улица Симферопольская, дома №№29, 31, 33; проспект 50-летия Октября, дом №22А», – говорится в сообщении.

Подольские электросети приносят извинения за предоставленные неудобства.