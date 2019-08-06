РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 авг. Во вторник в юго-западной части микрорайона Климовск на Гривно отключат горячую воду, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Со вторника, 6 августа, начнутся профилактические работы на муниципальной котельной. В связи с чем многоквартирные дома с централизованным горячим водоснабжением на Гривно не будут получать горячую воду с 6 по 20 августа 2019 года», – говорится в сообщении.

Кроме того, в мини-котельной на Луговом переулке, 20А проводятся профилактические работы в рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду. Они начались 30 июля и завершатся 13 августа, поэтому в доме по этому адресу тоже нет горячей воды.