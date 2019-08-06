РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 авг. Во вторник бассейн универсально-спортивного центра (УСЦ) «Юность» в микрорайоне Климовск Подольска откроется для свободного посещения, сообщается в группе УСЦ в соцсети «ВКонтатке».

Ремонтно-профилактические работы в бассейне универсально-спортивного центра начались 1 июля. За месяц в учреждении отремонтировали кровлю над бассейном и малым залом, установили новые теплообменники, устранили течь чаши самого бассейна.

«Бассейн «Юность» откроют 6 августа для свободного посещения. Детские группы по плаванию начнут свою работу с 7 августа. За дополнительной информацией можно обращаться по телефону: 8(496)756-59-39», – говорится в сообщении.

В ходе ремонта также покрасили стены в фойе и коридоре УСЦ. На территории сделали парковочные места для инвалидов и провели ряд других необходимых работ.

Всего на ремонт бассейна было выделено свыше 2,4 миллиона рублей. В новом спортивном сезоне руководство учреждения планирует добавить четыре группы для занятий в бассейне.