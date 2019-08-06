РИАМО - 6 авг. Басманный суд Москвы во вторник проведет слушание уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области - министра финансов региона Алексея Кузнецова.

Кузнецова обвиняют в совершении 10 преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», девяти преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», и трех преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

По версии следствия, в 2005-2008 годах Кузнецов входил в состав организованной преступной группы совместно с некоторыми должностными лицами правительства Подмосковья и иными соучастниками. За это время он похитил свыше 11 миллиардов рублей у областных организаций.

Деньги были перечислены на счета подконтрольных фирм и иностранных компаний. Они были использованы на приобретение предметов роскоши и недвижимости за границей. Кроме того, Кузнецов совместно с сообщниками совершил растрату бюджетных средств.

Работа по изобличению организованной преступной группы велась правоохранительными и следственными органами на протяжении 10 лет.