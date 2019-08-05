РИАМО - 5 авг. Организаторы торгов на строительство школы в Волоколамском городском округе при их проведении нарушили закон о контрактной системе, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы.

Организаторы электронного аукциона, администрация округа и комитета по конкурентной политике Московской области, установили излишние требования к характеристикам товаров участников аукциона на строительство средней общеобразовательной школы №3. С такой жалобой обратилась компания «Р-Сервис» подмосковное управление ФАС.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о нарушении администрацией Волоколамского округа и комитетом по конкурентной политике Московской области закона о контрактной системе и признало жалобу ООО «Р-Сервис» обоснованной», — говорится в сообщении.

Дополнительно в действиях администрации и комитета по конкурентной политике Московской области управление установило нарушение закона о контрактной системе, в части не установления надлежащим образом порядка и способа обеспечения заявки на участие в аукционе.

Антимонопольное ведомство выдало администрации округа и комитету по конкурентной политике Московской области обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.