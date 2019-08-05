РИАМО - 5 авг. Красногорские врачи отчитались об увеличении числа проводимых процедур по стабилизации пациентов с инсультом, накануне медики провели 55-ю системную тромболитическую терапию, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В первые часы еще можно восстановить кровоток, то есть спасти участок головного мозга, если этот тромб растворить. Чем раньше пациента с инсультом привозят в больницу, тем больше вероятность эффективности тромболитической терапии. Пациенту вводится специальный препарат, который растворяет тромб», - сказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Олег Соловьев.

Медики скорой помощи и врачи Красногорской больницы большое внимание уделяют оперативности при поступлении пациентов с инсультом, ведь чем раньше пациента с инсультом привозят в больницу, тем больше шансов его спасти, проведя тромболитическую терапию.

Эти процедуры являются одними из самых эффективных при остром нарушении мозгового кровообращения. В начале августа врачи отделения реанимации и интенсивной терапии регионального сосудистого центра Красногорской городской больницы №1 вместе с врачами отделения неврологии провели уже 55-ю системную тромболитическую терапию. По сравнению с 2018 годом, процедур стало в два раза больше.

«Такой показатель говорит об улучшении качества оказания медицинской помощи. <…> В подавляющем большинстве случаев проведение системной тромболитической терапии при остром нарушении мозгового кровообращения позволяет стабилизировать состояние пациентов, уменьшить неврологический дефицит и улучшить качество жизни в отдаленном периоде», - говорится в сообщении.