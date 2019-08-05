РИАМО - 5 авг. Во время чемпионата далматинов в подмосковных Люберцах «Почта России» дала участникам возможность бесплатно отправить близким эксклюзивные открытки с изображением представителей породы в любую точку мира, говорится в сообщении пресс-службы ФГУП «Почта России».

Специально для чемпионата ограниченным тиражом выпустили серию из четырех почтовых карточек. На «картинках-далматинках» изображены очаровательные представители породы, проживающие в разных уголках России. Почта России предоставила возможность всем желающим отправить открытки из мобильного пункта «Почта в точку», который работал в парке весь чемпионат.

«Это отличная идея, мне нравятся и сами открытки, и возможность отправить их куда угодно! Я отправила несколько домой в Великобританию. Своей 90-летней тете, соседской 12-летней девочке, я написала, как мне нравится на этой выставке, вообще в Москве», — сказала эксперт ринга, владелец питомника далматинов Roadcoach (Великобритания). Крис Пикап.

Также на выставке был объявлен конкурс на лучшую фотографию со своим питомцем на фоне почтового ящика, которую необходимо было выложить в социальных сетях. Победителю конкурса, имя которого будет объявлено позже, Почта России подарит специальный приз. Вы можете посмотреть конкурсные работы по хэштегам: #почтароссии #нкпдалматин #почтавточку.

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