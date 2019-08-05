РИАМО - 5 авг. В Рошальской городской больнице в понедельник стартовал капитальный ремонт трех кабинетов, после которого в учреждении появятся новый рентгенокомплекс на 2 рабочих места, маммограф и флюорограф, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«На период ремонтных работ пациенты Рошальской больницы могут пройти рентгенографию легких в рентгенкабинете хирургического отделения на 2-м этаже, а маммографию можно заменить на УЗИ молочных желез», — сообщила заведующая рентгенологическим отделением-врач-рентгенолог Людмила Рыкова.

Она добавила, что для проведения дополнительных исследований пациенты направляются в Шатурскую центральную районную больницу.



Ремонтные работы проходят в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья».