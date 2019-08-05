РИАМО - 5 авг. На стадионе «Авангард» в городском округе Домодедово прошел всероссийский этап корпоративной спартакиады «Почты России», участие в котором приняли более 1,5 тысяч сотрудников компании — победителей макрорегиональных этапов, говорится в сообщении пресс-службы «Почты России» по макрорегиону Москва.

Сотрудники компании состязались в командных и индивидуальных дисциплинах. В программе спартакиады были стритбол, волейбол, мини-футбол, заплыв-эстафета вольным стилем и эстафетный бег. Кроме того, почтовики сразились в шахматах, настольном теннисе, гиревом спорте и мультиспорте, совершили забеги на 100, 400, 1 тысячу, 3 тысячи метров и заплывы на 50 и 200 метров.

«Спортсмены из Московского региона завоевали две золотые, пять серебряных и 14 бронзовых медалей. Самым быстрым в беге на дистанции 100 метров стал почтальон Эвир Багдасаров из Москвы, а у девушек в дисциплине 1000 метров победителем стала сотрудница прижелезнодорожного почтамта при Ярославском вокзале Лариса Артемова», - говорится в сообщении.

Кубок «Почты России» получила команда «Волга-2». В этом году спартакиада стала самым масштабным спортивным корпоративным событием в жизни почтовиков, которые отметили высокий уровень организации мероприятия и непередаваемую атмосферу спортивного праздника.

«Я рад, что почтовая спартакиада стала ежегодной. «Почта России» – не только современная, инновационная и клиентоориентированная компания, но и очень спортивная. Спорт формирует и укрепляет командный дух всего трудового коллектива, что крайне важно в рамках заданного стратегического курса развития компании», – сказал гендиректор «Почты России» Николай Подгузов.