РИАМО - 5 авг. В поселке Пироговский городского округа Мытищи прошел масштабный фестиваль танцевальной музыки «Зелень», в рамках которого также прошел показ мод, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Участники и гости фестиваля бережно отнеслись к выбору гардероба, отдав предпочтения оттенкам зеленого цвета. В рамках фестиваля были организованы игры для самых маленьких, прошла акция «Улица желаний», конкурс селфи и «Показ зеленых мод». Основное шоу составили выступления диджеев «Зеленый», BoraSun и Svet, вокальные номера и латиноамериканское шоу, а также шоу мыльных пузырей и пенная вечеринка.

«Старт фестивалю дали заместитель главы администрации городского округа Мытищи Юрий Уланов, Герой социалистического труда Галина Ивановская и почетный гражданин Мытищ Нина Шамагина. Затем состоялся массовый флешмоб с участием творческих коллективов ЦК «Подмосковье» и ходулистов», - говорится в сообщении.

Гостям танцевального фестиваля не помешал даже дождь. Праздник прошел при полном аншлаге и завершился салютом.

Директор ЦК «Подмосковье» Наталья Рамирес Крибейро выразила надежду, что фестиваль танцевальной музыки «Зелень» привлечет молодёжь и станет для городского округа традиционным.

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